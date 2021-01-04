Последняя возможность оспорить выборы: что будет происходить 6 января в США

6 января США окончательно выберут своего президента. Рассказываем, что будет происходить в Соединенных Штатах в заключительные сутки перед официальным оглашением результатов.

В среду в 13 часов по местному времени Палата представителей и Сенат встретятся на совместном заседании Конгресса, где они определят будущее своей страны на предстоящие четыре года. В качестве председателя Сената, скорее всего, выступит Майк Пенс. Согласно правилам, вице-президент должен «вскрыть конверты и затем подсчитать голоса». Списки внесут в ящиках из красного дерева. Премьер-министр зачитает результаты голосования штатов в алфавитном порядке. Президентом станет кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

В прошлом месяце 50 штатов страны подтвердили результаты своего голосования. Была собрана коллегия выборщиков. Каждый штат отправил свой список в Вашингтон. Тут стоит обратить особое внимание на голосование в спорных штатах, где разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом был минимальный. 6 января все затаят дыхание, когда речь зайдет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине ведь именно эти штаты определят судьбу Америки, здесь голосование граждан необходимо принять или опровергнуть.

Не стоит забывать, что советник Белого дома Стивен Миллер предложил прислать альтернативные списки избирателей из конкурирующих штатов. Это подводит к американскому закону о подсчете избирателей от 1887 года. Конгресс одобрил закон о подсчете избирателей после невероятной битвы на спорных выборах 1876 года между победителем — президентом Резерфордом Б. Хейсом и его побежденным противником Сэмюэлем Тилденом. Этот документ до сих пор устанавливает основные правила работы Конгресса во время выборов.

Согласно закону о подсчете голосов оспорить список избирателей в штате сможет петиционер как от Палаты представителей, так и от Сената. Возражение необходимо оформлять письменно. Подобное уже встречалось в истории американских выборов. Например, члены Палаты представителей оспаривали результаты коллегии в 2001-м и 2017 году. Впервые подобное возражение было выдвинуто в 1969 году, когда «неверный избиратель» из Северной Каролины проголосовал за Джорджа Уоллеса вместо Ричарда Никсона. Тот прецедент стал первым, когда избирательный список штата оспаривался в соответствии с Законом о подсчете избирателей с 1887 года.

Одним словом, если хоть кто-то из сенаторов и конгрессменов начнет оспаривать голоса и процесс, то совместное заседание закроется, все разойдутся, а Сенату с Конгрессом придется считать голоса заново, отдельно друг от друга.

Республиканцы неоднократно угрожали оспорить результаты голосования в ряде штатов, ведь выборы были омрачены для них многочисленными нарушениями и фальсификациями. А демократы, разумеется, будут бороться против подобных действий Республиканской партии.

В общей сложности в событии будут участвовать 432 уполномоченных лица, среди которых 222 демократа и 210 республиканцев. В настоящий момент республиканцы застолбили за собой 50 из 100 мест в верхней палате, а демократы всего 46.