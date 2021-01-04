Галкин раскрыл секрет гармоничного брака с Аллой Пугачевой

Москва, 4 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал, что счастливый брак держится на доверии и единомыслии. Именно на этом строятся его гармоничные отношения с Аллой Пугачевой.

Артист уверен, что страсть со временем проходит даже в самом ярком романе. Однако чувства к человеку лишь крепнут с годами, добавил он. Важно быть единомышленниками в вопросах, касающихся семьи, не врать друг другу и беречь любовь, высказал мнение Галкин.

«Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами», — сказал юморист в эфире YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

Он также назвал супругу «потрясающей хозяйкой». Оказалось, звезда может прекрасно справляться с готовкой и домашними делами самостоятельно, хоть и не «бегает с метлой наперевес». Ведущий рассказал, что, когда они с Примадонной жили в квартире, у них не было ни одного помощника — уборка и готовка лежала полностью на звездной паре. С появлением детей и переездом в подмосковный замок знаменитостям все же пришлось нанять нескольких работников для помощи по хозяйству.

Алла Пугачева ранее тоже решилась на откровенность. Она шокировала фанатов, поделившись фотографией без макияжа и фильтров.