Вершинин: Политический диалог по Ливии должен включать Хафтара и сторонников Каддафи

Москва, 4 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин призвал включить в процесс национального диалога Ливии сторонников бывшего лидера Муаммара Каддафи и фельдмаршала ЛНА Халифу Хафтара.

В рамках интервью РИА Новости дипломат рассказал о подготовке выборов в североафриканской стране, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.

По его мнению, ответственность за их результаты и реализацию несут граждане. Однако Вершинин подчеркнул, что для достижения объективности нужно включить в политические переговоры представителей разных фракций.

«Такие решения должны вырабатываться в рамках диалога при максимально широком спектре участия сил, включая командующего Ливийской национальной армией Хафтара и сторонников Каддафи. Иными словами, если подавляющее большинство считает необходимым проведение выборов в установленные сроки – так тому и быть», — заявил замглавы МИД.

Напомним, что дату голосования назначили на Форуме политического диалога в Тунисе, прошедшем под эгидой Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Дипломат подчеркнул, что мероприятие поспособствует урегулированию кризиса. Также он оценил роль международной организации, которая оказывает «возможное техническое и организационное содействие».

«Одновременно мы убеждены, что выборы не являются самоцелью, но должны вписаться в контекст насущно необходимых Ливии преобразований, нацеленных на достижение подлинного национального примирения, сохранение единства страны и формирование эффективных органов государственной власти», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о провокациях, связанных с избранием нового премьер-министра. Так, делегатам тунисского форума угрожали и предлагали взятки члены запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.