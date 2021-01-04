СМИ обвинили боевиков ПНС Ливии в осквернении захоронений в Сурмане

Сурман, 4 января. Арабские СМИ обвинили вооруженные формирования, принадлежащие Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в разрушении святынь и незаконной эксгумации.

Издание AddressLibya сообщило, что боевики триполитанских властей сносили исторические памятники и оскверняли захоронения в городе Сурман.

Однако министерство внутренних дел ПНС опровергло обвинения в строну подконтрольных ему джихадистов. По словам представителей силовой структуры, они не поддерживают личностей, которые совершили данные преступления.

Ведомство планирует привлечь вандалов к уголовной ответственности, так как подобное поведение «разжигает хаос и нарушает общественную безопасность».

Напомним, члены бандформирований ПНС уже становились фигурантами скандалов, связанных с эксгумацией. Пользователи социальных сетей утверждали, что боевики перевозили тела из больниц Триполи на территорию Тархуны. По словам источника, в дальнейшем их планировалось закопать в местах массовых захоронений.

Ранее корреспонденты LibyanAl-Masdar заявили, что джихадисты оскверняют могилы, в которых находятся военнослужащие Ливийской национальной армии.