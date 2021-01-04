Асмус рассказала, как бурно отмечает новогодние праздники

Москва, 4 января. Актриса Кристина Асмус рассказала о своих новогодних праздниках. Звезда гуляет, играет, ест и пьет, не останавливаясь, в окружении семьи.

После тяжелого года, полного напряженных съемок и проблем со здоровьем, Асмус наконец позволила себе расслабиться. Она поделилась с подписчиками радостью быть рядом с близкими людьми и предаваться простым радостям. Вместе с дочкой, сестрой, ее мужем и племянницей актриса часами гуляет, смотрит кино, играет и лакомится праздничными блюдами.

«Едим, не останавливаясь. Пьем, не останавливаясь. Чай, разумеется. Алкоголь я не пью. Ну, мой максимум — бокал шампанского в новогоднюю ночь, и то без энтузиазма», — уточнила звезда.

Фанаты порадовались за знаменитость и призвали ее отдохнуть на весь год вперед. Они тоже рассказали, как проводят каникулы — кто-то отлеживается дома, а кому-то приходится работать в поте лица.

«У нас – 41 градус, не разгуляешься»; «Пью без остановки: и чай, и все остальное»; «Ванна оливье и таз селедки под шубой. Дни пролетают, как часы! Ем, сплю, смотрю телек!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Кристина Асмус ранее подогрела слухи о воссоединении с Гариком Харламовым. Оказалось, звезда решила подарить бывшему мужу подарок на Новый год.