Валуев заявил о желании баллотироваться в депутаты Госдумы

Москва, 4 января. Известный российский боксер и член фракции «Единая Россия» Николай Валуев вновь выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. Об этом народный избранник сообщил РИА Новости.

Как пишут СМИ, российский политик намерен пойти на выборы в Государственную думу РФ в текущем году. Народный избранник вновь будет выдвигать свою кандидатуру в нижнюю палату.

«Я иду на выборы», — заявил Валуев СМИ.

Бывший спортсмен, чемпион мира по боксу избирался в Госдуму шестого и седьмого созывов в составе федерального списка кандидатов. В настоящее время депутат занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Единый день голосования в России состоится 19 сентября 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Михаил Делягин допустил свое участие в выборах в ответ на приглашение в Госдуму.