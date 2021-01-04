Российский ядерный поезд наводит ужас на Запад

Москва, 4 января. Россия противопоставит ракетам средней и ближней дальности НАТО ядерный бронепоезд с ракетой «Ярс».

О разработке ракетного комплекса «Баргузин» и его поступлении в российские войска рассказал во время эфира передачи «Соловьев LIVE» военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что разработке «Баргузина» предшествовал железнодорожный ракетный комплекс «Молодец». В свое время Пентагон добился включения «Молодца» в список вооружений, подпадающих под Договор о сокращении ядерных арсеналов (СНВ). По словам Леонкова, наибольшие опасения американцев тогда вызвало то, что комплекс было невозможно обнаружить. Его ракеты предусматривали как шахтное базирование, так и железнодорожное. Ядерный состав мог прибыть в точку запуска: в вагонах была расположена пусковая платформа, пункт управления запуском и купе личного состава, занятого обслуживанием комплекса.

В годы «холодной войны» Пентагон финансировал разработку аналогичного проекта — Peacekeeper Rail Garrison, но был вынуждены его свернуть из-за технических издержек и высоких затрат на обслуживание и развитие ядерного бронепоезда.

«То у них ракета слишком тяжелая, то колея не выдерживает», — добавил Леонков

Комплекс «Баргузин» сконструирован на основе железнодорожного комплекса «Молодец», он будет оснащен модификацией межконтинентальной ракеты «Ярс», способной поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Минобороны РФ показало на видео установку ракеты «Ярс» шахтного базирования в Козельском ракетном соединении.