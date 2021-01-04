Исследователи объяснили способность воды влиять на психику человека

Берн, 4 января. Обычная вода оказывает удивительное воздействие на психологическое состояние человека. Об этом рассказали исследователи из Университета Берна.

Участниками научного исследования стали пациенты с неврологическими отклонениями. У части из них наблюдались нарушения ориентации в пространстве. Их состояние улучшалось после промывания левого уха водой. Добровольцы приобретали способность выполнять поставленные перед ними задачи благодаря стимуляции нижней лобной извилины.

Такая же методика способно подтолкнуть человека к совершению покупок. В эксперименте приняли участие 40 представительниц прекрасного пола. До промывания левого уха они не интересовались приобретением товаров, одна после процедуры их мнение менялось.

Психолог Татьяна Глущенко ранее объяснила, что такое страх и как с ним бороться. Для предотвращения негативной эмоции следует посмотреть своему страху в глаза, советует специалист. Чем чаще человек отталкивает от себя свои фобии, тем больше организм напрягается и тревожится. Поэтому страх должен быть развеян сознательно.