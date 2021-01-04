Пентагон внедрит технологии проверки СМИ и соцсетей на Украине

Вашингтон, 4 января. Киевские власти планируют проводить мониторинг своих ресурсов при помощи специального программного обеспечения из США.

Соответствующие технологии будут предоставлены для Украины американскими военными. Пентагон разместил запрос по поводу цен для оборудования. Условия тендера исключают использование приспособлений и разработок китайского производства. Под запрет в первую очередь попали такие компании, как Huawei и ZTE, и связанные с ними.

При помощи этой системы планируется проверять социальные сети, печатные издания, веб-сайты с новостным контентом, подкасты и трансляции. В Минобороны США заметили, что она позволит собирать актуальную информацию изо всех доступных источников по конкретно заданной теме, выступая в роли специализированного агрегатора.

Ранее украинский политолог Григорий Перепелица предположил, что при демократе Джо Байдене влияние США на Украину возрастет.