ФАН составил топ лучших кинофильмов, снятых в Курской области

Практически каждый человек в свободное время смотрит фильмы. Корреспондент ФАН составил топ-5 отечественных картин, которые были сняты в Курске и его окрестностях.

Чернобыль: Бездна (2021)

Режиссером кинофильма-катастрофы стал Даниила Козловский.

Сюжетная линия кинокартины будет крутиться вокруг события 1986 года, которое потрясло весь мир — взрыв на Чернобыльской АЭС. Главным героем фильма станет непримечательный, на первый взгляд, пожарный Алексей и его товарищи военный водолаз Борис и инженер Валерий.

Съемки велись на неработающем пятом энергоблоке атомной электростанции в Курчатове, Курской области. Город атомщиков был задекорирован в духе 1980-х годов. Многие куряне смогли побывать на киноплощадке в качестве массовки для кинофильма.

Помимо поддержки Фонда Кино и одобрения Союза чернобыльцев России, многие зарубежные компании успели приобрести права на прокат кинокартины «Чернобыль: Бездна». Теперь ее смогут увидеть не только россияне, но и весь мир: Латинская Америка, Израиль, Испания, Германия, Япония, Южная Корея и Прибалтика.

Апокриф: музыка для Петра и Павла (2004)

Постановщиком художественного российского фильма стал малоизвестный режиссер Адель Аль-Хадад, снявший за свою карьеру всего три фильма — «Апокриф: музыка для Петра и Павла», «Русичи» и «Уставшие».

История кинокартины показывает один отрывок из воспоминаний великого русского композитора П. И. Чайковского. В фильме Петр приезжает погостить на несколько дней к сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых, где у него должна была состояться премьера музыкального произведения «Благообразный Иосиф». В итоге все закончилось неудачей.

Съемки кинофильма велись в Золотухинском районе Курской области. На одном из отрывков можно увидеть церковь Иоакима и Анны в местечке Свобода.

Сегодня увольнения не будет (1958)

Съемками советского кинофильма занимались одновременно два известных режиссера — Андрей Тарковский и Александр Гордон. Известно, что это произведение они сняли в качестве курсовой работы для ВГИКа и Центральной студии телевидения.

Сюжет фильма был основан на реальных событиях, происходящих во времена Великой Отечественной войны в Курске, где и был снят.

В кинокартине куряне смогут узнать свой город в конце 1950-х годов, например, улицу Ленина, Семеновскую, Гоголя и Серафима Саровского.

К Черному морю (1957)

Съемками фильма о любви между студенткой и преподавателем и их приключениях снял Андрей Тутышкин.

По сюжету летом необычная парочка решила отправиться на новой «Волге» на черное море. В некоторых кадрах можно заметить курскую Красную Площадь, кинотеатр «Октябрь», Дом Советов и новенькие, для того времени, здания администрации.

Ранее ФАН сообщал, что во Владивостоке приморские кинематографисты опубликовали на платформе YouTube свой сериал по мотивам произведения Сергея Лукьяненко «Осенние визиты». По словам режиссера кинокартины, по воле случая он и его команда встретились с любимым писателем, который всецело поддержал их идею.