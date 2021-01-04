Джон Дуган рассказал о дальнейшей судьбе Ассанжа и его проекта Wikileaks

В ближайшее время будет запущен российский сервер по образцу Wikileaks, где будет размещаться информация о криминальной деятельности высших должностных лиц США, работе американских спецслужб с оппозицией по всему миру и вмешательстве Госдепа во внутренние дела других государств. Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН заявил бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган, бежавший из США в Россию от политического преследования.

«Вне зависимости от того, какие судебные решения будут приняты британским судом в отношении Джулиана Ассанжа, дальнейшая судьба проекта Wikileaks находится под большим вопросом», — уверен Дуган. — «В лучшем случае он останется в «замороженном» состоянии, и никакой новой информации на нем больше появляться не будет. А при самом пессимистичном варианте развития событий нельзя исключить, что сайт вообще закроется».

Вполне возможно, что ФБР уже контролирует Wikileaks, считает экс-полицейский. Они уже могли, например, вносить какие-то изменения на сервер, добавлять неточную или даже ложную информацию, или, что также очень вероятно, спецслужбы просто контролируют сервер и могут отслеживать источники информации, кто и откуда вносит изменения, и так далее. Это очень пугает, но именно так и работают спецслужбы в подобных случаях, добавил бывший заместитель шерифа.

«Совершенно очевидно, что необходимо иметь надежный независимый сервер, который ФБР, ЦРУ или АНБ не могут контролировать», — отметил Джон Дуган. — «Поэтому я принял решение создать аналогичный Wikileaks проект здесь, в России».

Несмотря на отказ лондонского суда выдать властям США основателя Wikileaks, считать это победой будет очень большой ошибкой, предупреждает бывший американский коп.

«Не надо питать никаких иллюзий, Великобритания — это просто вассал США, и я уверен, что Ассанжа в конечном итоге экстрадируют. Я сильно сомневаюсь, что британцы решат ослушаться своих американских хозяев: те просто надавят посильнее, и лондонский суд вынесет нужное решение», — опасается Дуган. — «Ассанж очень нужен американским спецслужбам, чтобы они имели полное право плотно поработать с ним у себя в США. Они гарантированно выбьют из него всю необходимую информацию, все пароли, адреса, контакты. Конечно, я искренне желаю, чтобы до суда Ассанжа выпустили под залог, или чтобы Дональд Трамп просто помиловал его».

Экс-заместитель шерифа Джон Дуган еще в 2010 году создал в США сайты PBSOTalk.com и wiki.pbsotalk.com, где любой гражданин, сохраняя анонимность, мог сообщить о противоправных действиях со стороны силовых структур. Ресурс быстро набрал популярность и получил известность национального масштаба, так как коррумпированность и насилие в отношении задержанных оказались глобальной проблемой американской полиции.

После того, как Дуган опубликовал полученные из открытого источника данные о более 14 тысяч агентов ЦРУ, ФБР, офицеров полиции, федеральных судей, сотрудников Министерства национальной безопасности США как минимум из 20 различных округов штата, власти страны объявили ему настоящую войну. Тем не менее, даже зная, что за публикацией данных из базы избирателей штата Флорида стоит американский гражданин, США все равно обвинили во всем «российских хакеров».

13 марта 2016 года анонимный источник Дугана в штабе Демократической партии США прислал ему по шифрованному каналу 700 электронных писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и других высокопоставленных сотрудников партии. Спустя несколько дней почти полсотни агентов ФБР ворвались в дом Дугана и изъяли все его компьютеры и серверы с информацией.

Вскоре Дугану удалось узнать, что ФБР готовит его убийство, и он принял решение бежать из страны в Россию, где запросил политическое убежище. Находясь в безопасности в Москве, американец приобрел компьютер и арендовал сервер, физически находящийся в Малайзии, который настроил для создания сайта DCLeaks. За все время работы DCLeaks опубликовал и передал WikiLeaks более 44 тысяч писем и 17 тысяч документов, полученных с сервера Национального комитета Демпартии.

В начале августа 2016 года двумя выстрелами в спину возле своего дома в Вашингтоне был убит сотрудник Национального комитета Демпартии Сет Рич. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал, что Сет Рич был его информатором, и даже объявил денежную награду за информацию об убийце. Джон Дуган также считает, что как раз Рич и был его информатором, который передавал ему информацию о махинациях и интригах внутри Демпартии, что, по мнению самих демократов, и привело к поражению Клинтон на президентских выборах 2016 года.