Ветеринар объяснил, почему у побережья Крыма погибли птицы

Фотографии с мертвыми птицами, опубликованные в одном из крымских пабликов, специально для ФАН прокомментировал ветеринарный врач Игорь Кисилев.

Напомним, мертвых чомгу, чайку и лебедя нашла, прогуливаясь вдоль берега у Керчи, местная жительница Людмила Бахарева. Женщина не поняла, от чего умерли птицы, поэтому опубликовала фото в Сети, где люди выдвинули несколько гипотез. По их мнению, птицы могли умереть, подавившись хлебом, которым их постоянно кормят. Также смерть пернатых могла, по мнению местных, наступить из-за неблагоприятных экологических условий. Кроме того, птички могли якобы испугаться новогодней канонады.

«Конечно, по фото определить причину смерти почти невозможно, но я все же рискну предположить, что хлеб здесь ни при чем. Лебедей им лучше не кормить, но чайки его прекрасно переносят, а чомга, или как ее называют большая поганка, питается преимущественно рыбой вдали от берега, и от хлеба, даже если бы она случайно бы его проглотила, то погибла бы вряд ли», — предположил ветеринар.

Он также опроверг предположение, что птички могли погибнуть от испуга.

«Вероятно, причина в воде, в которой обитали птицы, если в ней есть остатки нефтепродуктов или стоков, что могло привести к отравлению пернатых. Но тот факт, что смерть птиц не носила более массовый характер, я бы не исключал простого совпадения», — добавил Игорь Кисилев.

То, что в районе места отдыха Сморжевского, где погибли птицы, не вполне благоприятная экологическая ситуация, подтвердила и Людмила Бахарева.

«Там везде залежи травы на берегу сейчас, которую никто и никогда не убирает. По этому поводу много было возмущений у горожан, но горадминистрация в основном проигнорировала. Эти водоросли когда по теплу гниют, то запах сероводорода невыносимый. К морю искупаться не подойти. Залив, конечно, грязный, и не только этот — сбросы почти неочищенных канализационных стоков. И речка Мелек-Чесме с такими стоками!» — рассказала ФАН Людмила Бахарева.

Информацию о гибели птиц в районе Керчи редакция ФАН направит в Управление экологического надзора Керченского региона.