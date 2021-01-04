Климат южной половины Дагестана стал субтропическим

Махачкала, 4 января. Климат центральной и южной части Дагестана уже можно охарактеризовать как сухой субтропический. Об этом ФАН рассказал руководитель республиканского гидрометцентра Абдулгалим Дадашев. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие десятилетия.

По словам главного метеоролога региона, наблюдения за среднемесячной температурой января в некоторых прибрежных городах Дагестана показывают, что с середины прошлого века она поднялась в среднем на один градус.

«В 1966 году средняя температура января в Махачкале была минус 1,4 градуса, в Дербенте, который расположен южнее – плюс 1,4. В 2019 году в первый месяц года в столице мы фиксировали среднюю температуру на уровне нуля, а в Дербенте – плюс 2,2 градуса. То есть, по климатическим нормам в зоне южнее Махачкалы сложились условия сухих субтропиков», – сообщил Дадашев.

Он отметил, что сейчас климат в республике характеризуется значительным уменьшением количества осадков, ростом испаряемости и нехваткой влаги. При этом глава гидрометцентра подчеркнул, что такое потепление вскоре сменится обратным процессом.

«История показывает, что эти процессы носят циклический характер. Через несколько десятилетий уже может начаться процесс понижения средних температур. Не могу сказать точно, когда это произойдет», – предупредил Дадашев.

На территории России субтропики, как правило, распространены в районе Новороссийска, Геленджика, Сочи, Туапсе, а также на юге Крыма – на территориях Ялты, Феодосии и Коктебеля. Кроме того, субтропический пояс включает в себя множество стран, известных своими курортами – Италию, Турцию, Португалию и другие.

Ранее ФАН сообщал, что долговременное отсутствие осадков в Дагестане привело к значительному сокращению подножного корма для скота. Это поставило сельхозтоваропроизводителей более 20 районов республики в затруднительное положение.