Список самых дорогих направлений для зимнего отдыха в России

Новогодние каникулы каждый проводит по-своему: кто-то выбирает уютные домашние посиделки, а кто-то устраивает путешествие. Ранее ФАН сделал подборку самых бюджетных направлений для новогоднего отдыха, теперь пришло время для самых дорогих мест для организации зимнего досуга.

Сочи — жемчужина Краснодарского края

Город в окружении Кавказских гор расположился на побережье Черного моря и находится в списке одних самых дорогих российских курортов.

В Сочи в 2014 году прошли XXII зимние Олимпийские игры, на подготовку к главному спортивному событию мира было потрачено порядка 500 млрд рублей. После Олимпиады город превратился в место технологических инноваций, а сегодня его по праву можно считать самым развитым туристическим направлением России.

Расходы путешественников здесь могут достигать баснословных сумм. Стоимость недельного тура с максимальным предложением услуг обойдется туристам в 850 тысяч рублей на человека. К примеру, за новогодний тур на 12 дней, в который включено только проживание в дорогом отеле, вы отдадите 1,3 миллиона рублей.

Что же касается досуга, то развлекаться здесь умеют. В Сочи разрешен игорный бизнес, поэтому туристы могут попробовать поймать удачу за хвост в казино. Любители экстремальных видов спорта могут покататься на лыжах и сноуборде, попробовать себя в роли пилота «Формулы-1» на гоночной трассе.

А расслабиться можно в СПА или же искупаться в ванной, наполненной шампанским «Абрау-Дюрсо». И это не все варианты изысканного отдыха.

Шерегеш — самый длинный зимний сезон

Горнолыжный курорт, расположенный на юге Кемеровской области, в поселке Шерегеш славится своим продолжительным зимним сезоном. Плотный снежный покров наблюдается уже с октября, а открытие сезона выпадает на ноябрь. Можно сказать, что это рай для любителей горных лыж и сноуборда.

Проживание для любителей зимних видов спорта может достигать здесь до 70 тысяч рублей в доме на двоих за сутки. В нынешнем году этот горнолыжный курорт признан самым дорогим в России.

Туристы приезжают сюда в погоне за чистым горным воздухом, красотой девственной природы. Огромной популярностью на курорте пользуются прогулки на квадроциклах и снегоходах, в поселке обустроен каток. Расслабиться помогут бани и термальный комплекс с саунами. Для любителей потанцевать работает ночной клуб. Посмотреть красоты природы можно на вертолете или параплане.

Мандроги — современная деревня из русских народных сказок

Роскошные деревянные избы, резные ставни, настоящая русская печь, натуральное хозяйство и вода из колодца — все это деревня Мандроги Ленинградской области. Находится этот сказочный уголок в Подпорожском районе в 270 километрах от Санкт-Петербурга. Поселение создано специально для туристов. Нередкими гостями деревни бывают звезды отечественного шоу-бизнеса (недавно эти места посетила телеведущая, журналист Ксения Собчак). Здесь можно в полной мере отдохнуть от городской суеты и ощутить ход времени немного иначе.

Колоритный досуг обойдется туристу не так дешево, все зависит от выбранной избы. Настоящий деревянный дворец можно снять за 87 тысяч рублей в сутки.

На фоне роскошных деревянных теремов получаются невероятно атмосферные снимки. Многие туристы приезжают в Мандроги и просто ради фотосессии. Также многим будет интересен музей водки, лавки с сувенирной продукцией. Регулярно на территории деревни проходят мастер-классы, каждый желающий может обучиться различным ремеслам декоративно-прикладного искусства.

Камчатка — край вулканов

На территории Камчатки и Курильских островов расположено порядка 300 потухших и 30 действующих вулканов. Находятся они в сравнительной близости друг от друга, так что за неделю можно обойти около 10 вулканов. Кроме того, эти края богаты природными достопримечательностями: здесь раскинулись около 112 000 озер и 14 000 рек, девственная природа сохранила многие редкие виды флоры и фауны.

В среднем недельный отдых обойдется в 200-400 тысяч рублей на человека. Максимальная стоимость тура достигает до 1,5 миллиона рублей на человека.

Досуг на Камчатке разнообразный. Можно искупаться в термальных источниках, отправиться в пеший поход к вулканам и переночевать у их подножия. Среди туристов в этих краях очень популярны прогулки на яхте в Тихом океане, сплавы по горным рекам на каяке, рыбалка на лосося. Свежайшую красную икру здесь можно есть ложками, а также наслаждаться и другими морскими деликатесами.

Северный полюс — самый дорогой курорт России

Новый год на Северном полюсе можно отмечать круглогодично, так как вся его территория состоит из снега и льда. Этот край из-за неполной исследованности вызывает большой интерес среди туристов. Но путь сюда очень непрост и, надо заметить, не дешев.

Стоимость путешествия по Северному Ледовитому океану обойдется любителю незабываемых впечатлений в кругленькую сумму — от 1,8 до 2,5 миллиона рублей на человека.

В стоимость 12-дневного тура входит размещение в отеле Мурманска, трансфер, путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» и размещение в стандартной каюте судна. Турист может отправиться на экскурсию по берегу и островам. В тур включено четырехразовое питание. Кроме того, в стоимость путешествия включена персональная страховка от несчастного случая на сумму 100 000 евро.