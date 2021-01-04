Главред «Эхо Москвы» поддержал идею с возбуждением уголовного дела против Навального

Москва, 4 января. Публикации Христо Грозева по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не заинтересовали главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Как отмечается в материале издания ПолитЭксперт, Венедиктов дал понять, что пока не готов делать какие-либо выводы по поводу публикации сотрудника Bellingcat.

«Вопрос вокруг отравления Навального мне кажется доказательным. История с телефонным звонком с господином Кудрявцевым Константином мне кажется доказательной», — заявил он.

По мнению главреда «Эха», против Навального должно быть возбуждено еще одно уголовное дело, поскольку он во время телефонного звонка представился госслужащим.

Навального также могут обвинить в создании преступного сообщества, поскольку в деле о мошенничестве много фигурантов. В связи с проводимым против него расследованием, блогера могут объявить в международный розыск. Об этом рассказывается в материале НСН.