Чернокожие в приоритете: бандиты нападают на женщин в США и остаются безнаказанными

Чернокожие продолжают расшатывать Нью-Йорк, устраивать беспорядки и нападать на белое население США. И за это борются активисты BLM? В Соединенных Штатах настолько боятся затрагивать тему расизма, что СМИ умалчивают этническую принадлежность и расу преступников, боясь задеть чувства «меньшинств», а полицейские, не желая разбираться, отпускают бандитов через несколько часов после задержания, снимая абсолютно все обвинения. Страдают от беззаконных халатных действий беззащитные женщины, о которых государство, видимо, совсем не беспокоится.

За последнее время в полицию обратилась уже пятая женщина, на которую напали на станции метро в Нью-Йорке. Преступники выбирают своих жертв примерно в одном и том же месте и каждый раз действуют по схожему сценарию.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что люди, совершившие четыре нападения в метро Бруклина, были арестованы полицией четыре недели назад и выпущены на прошлой неделе. Примечательно, что похожее нападение на пятую женщину было совершено несколько дней назад, именно тогда, когда уголовников освободили. 26 декабря нападению подверглась 32-летняя женщина, именно она опознала в агрессоре 50-летнего Бенни Уоттса. Он был арестован, а к концу недели снова освобожден. В полиции пояснили, что причины его задержания полностью отсутствовали.

29 декабря в полицейский участок обратилась 68-летняя Розетта Тромбетта с похожей историей. Когда женщина ждала поезд и читала книгу, на нее напал 64-летний Джон Чаппель, принявшийся бить ее по лицу. Он сломал ей не только очки, но и нос. Лицо женщины было в крови, когда ее доставили в больницу, она практически не могла видеть. Друг пострадавшей добавил, что женщине удалось отделаться травмами лишь потому, что она громко кричала и звала на помощь.

Еще одна пострадавшая, 26-летняя американка, сообщила полицейским, что, когда она находилась на остановке, на нее внезапно напал мужчина. Он толкнул ее к стене и несколько раз со всей силы ударил кулаком по лицу. У девушки были расцарапаны лоб и нос. Четыре предыдущих инцидента произошли в период с 17 ноября по 28 декабря с женщинами в возрасте от 24 до 32 лет (они либо шли по лестнице, либо ждали поезд на остановке).

Полиция США в итоге не восприняла все эти случаи всерьез, освободив преступников, чем породила новое безумие. И как теперь белым женщинам Америки ходить по улицам и не бояться за свою жизнь? Получается, в их собственной стране они не могут чувствовать себя в безопасности, ведь власти Штатов озабочены совсем другими проблемами — сокрытием того, что в действительности порождает настоящий хаос в США.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что группа афроамериканцев устроила погром накануне Нового года. В итоге полиция арестовала 15-летнего подростка, участвующего в беспорядках, которые устроила банда велосипедистов. Они разбили BMW в центре города.