В Госдуме назвали сроки получения индексации работающими пенсионерами

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Депутат Госдумы Евгений Марченко рассказал ФАН, в какие сроки, по его прогнозу, стоит ожидать индексации и какой бюджет потребуется на реализацию нового закона.

По словам политика, президент дал распоряжение по результатам пресс-конференции, где были заданы вопросы про индексацию, а также после обсуждения этого вопроса с лидером федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

«Мы неоднократно слышали обращения наших избирателей, работающих пенсионеров, почему им не индексируют пенсию. Фракция «Единая Россия» неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки», — отметил Марченко.

Напомним, с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. В октябре 2020 года при обсуждении вопроса о разморозке индексаций правительство и министерство финансов выступили против принятия закона. Однако, по словам Марченко, теперь результат будет положительный, все поручения президента выполнят оперативно, и уже в этом году работающие пенсионеры получат индексацию.

«Все, что идет от президента, — решается оперативно. Если уже дошло до этого, то, думаю, результат будет положительный. Вопрос в выделении денежных средств. Министерство финансов РФ должно просчитать, какая сумма нужна, какое количество пенсионеров и какая будет индексация. Далее денежная субсидия должна идти в Пенсионный фонд. Я думаю, что в этом году работающие пенсионеры получат индексацию, а мы с радостью примем закон и внесем изменения в бюджетный кодекс», — объяснил депутат.

Евгений Марченко дал примерный прогноз о размере бюджета, требуемого для индексации пенсий. По его словам, его размер будет зависеть от количества работающих пенсионеров.

«Категория работающих пенсионеров у нас велика, поэтому, по известным мне данным, потребуется около 200 миллиардов в год, чтобы вернуть индексацию», — заявил политик.

Депутат Сергей Боярский также подчеркнул важность принятия закона об индексации пенсий работающим пенсионерам и положительно оценил поручение Владимира Путина.

«Заморозка индексации пенсии работающим пенсионерам была вызвана исключительно дефицитом бюджета Пенсионного фонда, и вопрос о возможном возврате всегда стоял и в государственной думе, и в общественных структурах, которые имеют отношение к социальным выплатам. Это важно, это справедливо и поддержит достаточно большую категорию людей. Посмотрим, как с этим сейчас справится правительство. Но, как правило, президентские поручения выполняются тщательно и в срок, поэтому будем ждать», — поделился мнением собеседник ФАН.

Ранее ФАН писал о заявлении депутата Валерия Рязанского по поводу индексации выплат. По его словам, она может коснуться всех работающих пенсионеров или по категориям. Всего в России свыше девяти миллионов работающих пенсионеров, добавил сенатор. При этом Рязанский назвал повышение пенсий работающим гражданам вопросом справедливости. Если власти РФ найдут необходимые ресурсы, то парламентарии оперативно внесут изменения в законодательство.