Минтранс ДНР организовал более 2,5 тысяч рейсов в Россию за паспортами

Донецк, 4 января. В общей сложности с июня 2019 года Минтранс ДНР совершил более 3,8 тысячи спецрейсов в Российскую Федерацию для приобретения жителями республики российского гражданства.

В прошлом году специалисты министерства транспорта организовали перевозку более 121,5 тысячи граждан из городов республики за российскими паспортами. В общей сложности 20 перевозчиков сделали около 2,5 тысячи рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР.

Выезд в пункты выдачи паспортов осуществляется каждый день, кроме воскресенья. Автобусы отправляются из Донецка и Горловки и следуют через Макеевку, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Енакиево, Ждановку, Кировское, Старобешево, Тельманово и Новоазовск.

В конце декабря Глава ДНР Денис Пушилин оценил помощь России мирным жителям Донбасса. По его словам, получение паспортов РФ жителями ДНР является «началом интеграционных процессов региона с Россией».