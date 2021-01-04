В Forbes предрекли Навальному политическое забвение в России

Американский финансово-экономический журнал Forbes допустил, что Алексея Навального может ожидать скорое политическое забвение в том случае, если он не вернется в Россию в ближайшее время. В частности, автор книги «Назначение Москвы: репортажи о России от Ленина до Путина» Джеймс Роджерс убежден, что влияние основателя ФБК (иностранный агент), пока он находится за границей, постепенно сходит на нет.



В сентябре 2021 года в России состоятся выборы в Государственную думу. Некоторые сторонники Навального заинтересованы в участии в этом электоральном процессе. По версии Forbes, участие кого-либо из команды Навального в выборах станет невозможным, если он сам не будет находиться на территории страны.



Пребывание на территории другого государства также негативно сказывается на взаимодействии блогера со своими соратниками. Роджерс не исключил, что влияние Навального на коллег по ФБК аналогичным образом уменьшится.



О своем «решительном желании» вернуться в Россию Навальный сообщил в интервью телеканалу CBS еще в октябре. Однако реальные факты сейчас говорят об обратном. По последним данным, блогер находится в ФРГ «на реабилитации». В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Инкриминируемая Навальному статья подразумевает уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы. В экспертном сообществе неоднократно допускали, что законное преследование в РФ может послужить мотивом, чтобы блогеру дали статус политического беженца и позволили оставаться на территории Германии официально.



Ранее публицист и политолог Николай Стариков рассказал, что Алексей Навальный также может использовать ситуацию с возможной заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше», чтобы не возвращаться в Россию.