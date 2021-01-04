Индекс промышленного производства в Дагестане растет благодаря оборонным заказам

Махачкала, 4 января. Рост промышленного производства в Дагестане в 2020 году обеспечен работой одного крупного предприятия, в сельском хозяйстве властям республики следует обратить внимание на расширение площадей под столовыми сортами винограда. Такое мнение ФАН высказал экономист Андрей Меламедов.

Согласно данным Дагестанстата, по итогам 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства в республике вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Почти на 9% за это же время увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств. Меламедов уверен, что итоги всего 2020 года будут положительными для промышленного сектора региона, однако ростом показателей Дагестан всецело обязан лишь одному предприятию – концерну «Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ).

«По промышленности у нас в отчетах будет все нормально, так как хорошие заказы были у КЭМЗ. По сути, рост обеспечили оборонные заказы, и концерн хорошо их отработал. Один завод, по существу, закрыл грудью амбразуру промышленного сектора», – сказал эксперт.

Хорошие показатели продолжает демонстрировать сельское хозяйство региона. В Минсельхозпроде республики прогнозируют, что по итогам прошлого года объем произведенной продукции может превысить 130 миллиардов рублей, что на 1,3% больше 2019 года.

«В 2020 году в Дагестане собран рекордный урожай риса – более 113 тысяч тонн. Такого не было за всю историю рисосеяния республики. Также есть очередной рекорд по винограду – 205 тысяч тонн. По этому показателю мы вышли на первое место в России», – сообщили ФАН в пресс-службе аграрного ведомства.

Меламедов признал успехи агропромышленного комплекса республики, в частности виноградарства, но заметил, что упор в регионе делается на выращивание технических сортов, используемых для изготовления вин и коньяков. Властям Дагестана следует задуматься и над столовыми сортами винограда, считает экономист.

«Минсельхоз хочет расширить площади под техническими сортами винограда, которые пойдут на переработку. У нас есть такие перерабатывающие предприятия, и они работают достаточно успешно. Важно понимать, что это – только одно направление. Столовые сорта – это другое направление, кот может оказаться значительно более прибыльным. Увеличив площадь под столовыми сортами, в республике можно создать до 35 тысяч реальных рабочих мест. Конечно, параллельно необходимо строить и современные виноградохранилища», – заключил Меламедов.

Ранее ФАН сообщал, что рекордный урожай винограда в Дагестане не снизил спрос на ягоду. Как тогда поясняли в региональном Минсельхозе, это связано с изменениями в налоговом законодательстве, поощряющими производство вина и коньяка из сырья, выращенного исключительно на территории России.