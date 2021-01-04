Полтора десятка бойцов ВСУ заболели коронавирусом

Луганск, 4 января. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в рядах ВСУ продолжает расти, причиной послужило игнорирование санитарно-эпидемиологических норм.

Всего известно о 14 новых случаях заболеваемости в рядах оперативно-тактической группы «Север». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР. На протяжении пандемии командирами частей и соединений не были выработаны меры по нераспространению COVID-19. У военнослужащих нет масок, перчаток, дезинфицирующих средств.

Командир 59-й бригады ВСУ Шаповалов предпочел скрыть реальное количество зараженных среди своих подчиненных. Отмечен регулярный некомплект личного состава, и тем, кто в состоянии нести дежурство, приходится находиться на посту по четверо суток бессменно. В связи с этим замечено падение морального духа, часть солдат отказывается выполнять приказы. В течение четырех дней пятеро военнослужащих 10-го батальона подали рапорта на увольнение.

Также известны случаи дезертирства. В районе Николаевки сразу шестеро солдат покинули позиции вместе с оружием и боеприпасами.