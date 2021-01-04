Сосо Павлиашвили объяснил, почему зрители смотрят «голубые огоньки»

Известный эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что зрители смотрят новогодние «голубые огоньки» из-за того, что телевидение не предлагает ничего другого. Однако сам артист признался, что с удовольствием смотрит праздничные шоу с участием звездных коллег.

«Никто не предлагает ничего другого, если появится что-то лучше, то люди смогут переключить свое внимание с «голубых огоньков». Я вот с удовольствием смотрю новогодние шоу», — поделился артист.

Несмотря на многочисленную критику праздничных программ, Сосо Павлиашвили уверен, что руководство федеральных каналов ориентируется на зрителя и делает свою работу правильно.

«Я в чужой монастырь со своею библией не лезу. Руководство телевидения знает, что делает. Если у них есть рейтинги, если миллионы людей их смотрят, значит, все они делают правильно», — говорит исполнитель.

Однако музыкант не исключает того, что он бы внес свои коррективы в сценарии программ, будь у него такая возможность. Но пока говорит об этом только в шутку.

«Если бы было возможным что-то изменить, я бы, конечно, изменил многое, но это не значит, что людям это понравится. Если когда-нибудь я окажусь в кабинете телевизионного босса, тогда уже и будем разговаривать, а сейчас об этом говорить сложно», — подытожил звезда эстрады.

Ранее на тему «голубых огоньков» высказался певец и композитор Леонид Агутин. Он считает, что традиционные новогодние шоу еще долго не покинут эфиры российских телеканалов, поскольку на них есть спрос среди зрителей.