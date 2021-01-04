Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировано в Алжире

Алжир, 4 января. Землетрясение случилось в пригороде алжирской столицы, пишет издание Libya 24.

Специалисты центра астрономических, астрофизических и геофизических исследований заявили, что в понедельник утром зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Инцидент произошел в трех километрах к северу от мегаполиса.

Экстренные службы Алжира в настоящий момент осматривают жилые дома и промышленные здания на предмет разрушений. В частности, высотные постройки, чей фундамент мог дать трещину.

Примечательно, что это уже второй случай сейсмоактивности в регионе за последний месяц. Так, 24 декабря 2020 года специалисты зарегистрировали подземные толчки на севере страны — в городе Медее. Их магнитуда составила 3,6 балла.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиян призвали отказаться от поездок на отдых в Турцию из-за серии землетрясений.