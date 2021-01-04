В Лондоне раскрыли причину отказа передать Ассанжа США

Лондон, 4 января. Лондонский суд отказал американским властям в экстрадиции австралийского журналиста и телеведущего, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья заявил, что в случае отправки в США Ассанж может не выдержать и совершить самоубийство.

Окружной судья Ванесса Барайцер заявила, что психическое здоровье Джулиана оставляет желать лучшего. По ее мнению, именно из-за этого австралийца нельзя вывозить за пределы Великобритании.

«Жестоко выдавать Ассанжа Соединенным Штатам. Ему грозит до 175 лет заключения. Он может покончить с собой», — постановила Барайцер.

Правительство США намерено во что бы то ни стало обжаловать это решение. Ранее прокуратура США предъявила 49-летнему австралийцу 17 новых обвинений (нарушение закона о шпионаже и раскрытие секретной информации). Все противоправные действия Ассанжа, связанные с предполагаемой ролью в «преступлениях относительно одной из крупнейших компрометаций информации в истории Соединенных Штатов», прописаны на сайте американского министерства юстиции. Журналиста также обвиняют в незаконной публикации имен секретных источников, якобы предоставляемых информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам США в Ираке и Афганистане.

Кроме того, в 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах. С июня 2012-го австралиец находился в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года он был задержан по запросу США.

Слушания по вопросу об экстрадиции длятся с мая 2019 года. Адвокаты Ассанжа уверены, что рассмотрение дела основателя Wikileaks может затянуться на много лет.

Спецслужбы США планировали похитить или отравить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Подробности планировавшейся операции изданию The Guardian рассказал бывший сотрудник охранного предприятия UC Global.