Ученые создали прибор для быстрой диагностики COVID-19

Москва, 4 января. Новая разработка способна оперативно вычислить вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из Билькентского университета.

Прибору достаточно десяти секунд, чтобы диагностировать COVID-19 с помощью образца слизистой оболочки ротовой полости. В основу работы аппарата заложены оптические свойства. Устройство меняет цвет при в встрече с коронавирусом. Эффективность разработки составляет 99%, утверждают специалисты. Авторы научной работы выразили надежду, что с помощью прибора удастся выявлять и другие вирусы.

Российские ученые в свою очередь создали уникальную систему обеззараживания воздуха на основе современных исследований физики плазмы. Для генерации ультрафиолета применяются не электроды, а СВЧ-излучение. Разработка ученых из РФ будет воздействовать и на коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных экспериментов.