Армия Алжира ликвидировала шесть террористов в провинции Типаза



Типаза, 4 января. Национальная народная армия (ННА) Алжира уничтожила шесть членов террористической ячейки, сообщает издание AlAraby.

Организация заявила, что спецоперация проводилась в мусульманском районе провинции Типаза. Военнослужащим удалось ликвидировать двух экстремистов 3 января 2021 года, а за день до этого — четырех.

Арабское СМИ отмечает, что ННА также изъяла шесть единиц оружия и боеприпасы, которые находились у террористов.

За проведением операции наблюдал командующий ВС Алжира Саид Ченгриха. Он прибыл в район Типаза для поднятия боевого духа у военнослужащих и обсуждения условий организации ликвидаций.

Напомним, что за 2020 год армия республики уничтожила 21 экстремиста. Также удалось арестовать 16 боевиков и задержать 108 личностей, которые оказывали поддержку радикальным исламистам.

В это время пограничные силы страны боролись с членами запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство»1, которые бежали из соседней Ливии. Тогда как внутри Алжира до сих пор находится база «Аль-Каиды»1 (запрещена в России).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ННА уничтожила трех боевиков в провинции Джиджель.

1 Организация запрещена на территории РФ.