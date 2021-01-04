Топ-5 богатых женщин России, самостоятельно построивших успешный бизнес

С 1 января вступил в силу обновленный перечень производств, работ и должностей, где ограничивается женский труд из-за вредных и опасных условий. И хотя теперь вместо 456 запрещенных женщинам профессий в списке остались только 100, представительницы прекрасного пола не перестают доказывать, что способны подняться по карьерной лестнице, начиная даже с простых должностей. Еще каких-то сто лет назад никто не мог представить, что женщина может, например, руководить целыми предприятиями, строить бизнес, заниматься инвестициями.

ФАН составил список из пяти современных влиятельных бизнесвумен России, добившихся высоких результатов и показавших, что успех не зависит от половой принадлежности и стартовой должности.

Елена Батурина

Сфера деятельности — инвестор, девелопер, владелица отелей.

Состояние — 2,9 млрд долларов.

Елена Батурина регулярно входит в топ богатейших людей России по версии Forbes. Единственная женщина-миллиардер известна как бывшая хозяйка империи «Интеко». Как простой техник-конструктор стала владелицей многомиллионного состояния?

Все получилось не сразу: сменив работу, Елена неудачно открыла бизнес, специализирующийся на компьютерах и программном обеспечении. Прибыль он не приносил, так что пришлось искать другой вариант.

Так Елена основала корпорацию «Интеко». Компания и по сей день занимается инвестиционно-девелоперскими проектами, строительством ЖК, общественных сооружений. Например, она занималась возведением корпуса университета им. М. В. Ломоносова, а также построила «Новый Петергоф».

Сегодня вдова Лужкова развивает бизнес за рубежом: занимается гостиницами, вкладывает в индустрию недвижимости. В прошлом году Батурина приобрела сыродельческую компанию Artisan Farm Ltd.

Татьяна Бакальчук

Сфера деятельности — основатель и генеральный директор Wildberries.

Состояние — 1,4 млрд долларов.

Свой путь в бизнесе Татьяна Бакальчук начала будучи в декрете. Молодая мама подрабатывала продажей каталогов, была дистрибьютором. Затем она стала изучать сферу интернет-продаж, задумалась о собственном магазине, вложилась в разработку своего сайта.

На первых порах Татьяне приходилось самой искать и закупать одежду для магазина, продумывать рекламу, а дом временно превратить в склад для товаров. Спустя год после основания Wildberries предприниматель расширила фирму: арендовала офис со складом, наняла программистов, курьеров и операторов, отвечающих на звонки.

Онлайн-магазин развился и стал одним из самых популярных у российских потребителей: в 2020 году оборот онлайн-магазина вырос до 106,8 млрд руб.

Наталья Касперская

Сфера деятельности — ИТ-индустрия, сооснователь компании «Лаборатория Касперского», генеральный директор группы компаний InfoWatch.

Состояние — 270 млн долларов.

В 28 лет, имея двух детей на руках, Наталья Касперская работала продавцом аксессуаров и ПО. Через три года убедила мужа открыть свою компанию, известную как Kaspersky Labs. Продажа антивирусной программы принесла паре успех: к 2006 году оборот составлял 67 млн долларов.

После развода бывший супруг сместил Наталью, в 2011 году она окончательно вышла из совладельцев, а доход компании заметно упал.

Касперская не сдалась и возглавила дочернюю компанию InfoWatch, занимающую сегодня 50% российского рынка DLP-систем. Как успешная бизнесвумен, Наталья смогла выделить три черты, необходимые предпринимателю: способность чем-то жертвовать, пробовать новое только из любопытства и иметь при этом склонность к зарабатыванию денег.

Ольга Белявцева

Сфера деятельности — акционер завода по производству детского питания и минеральной воды.

Состояние — 500 млн рублей.

В 90-х Ольга Белявцева была простой упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР в Липецке. После рождения первого ребенка и развода с мужем ей некогда было утопать в депрессии и бытовухе. Ольга стала работать ведущим экономистом предприятия, позже ставшего производителем соков «Лебедянский».

Бизнесом Белявцева начала заниматься в начале нулевых: учредила ООО «Ассоль», ставшую основным дистрибьютором завода «Лебедянский». Вскоре предприятия объединились, а после продажи этого бизнеса зарубежной корпорации Ольга и соучредители основали компанию «Прогресс». Наиболее известные торговые марки, выпускаемые предприятием, — «Фрутоняня», «Липецкий бювет» и «Малышам».

Помимо «Прогресса», Белявцева владеет контрольным пакетом акций компании «Бипласт» и ООО «Агроном-Сад». При этом и с личной жизнью у бизнес-вумен успешно — трое детей и любящий супруг.

Татьяна Кузнецова

Сфера деятельности — заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК».

Состояние — 450 млн долларов.

Татьяна Кузнецова, юрист по образованию, долгое время работала по специальности, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Так она стала заместителем генерального директора по юридическим вопросам. Поняв, что управленческая должность ей по душе, Татьяна возглавила юридический департамент компании «Новатэк».

Капитал одной из богатейших женщин России составляют акции компании и средства от их продажи. Татьяна Кузнецова — живой пример того, как обычный юрист благодаря стараниям и упорной работе может попасть на восьмую строчку Forbes.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила ФАН, что в России следует полностью отменить список профессий, запрещенных для женщин. Комментируя новый документ, депутат отметила, что даже обновленный перечень не несет в себе ничего хорошего. По ее словам, список игнорирует научно-технический прогресс и защищает не «репродуктивную функцию» женщин, а хорошо оплачиваемые рабочие места для мужчин.