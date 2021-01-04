Освобожденные из ливийского плена граждане РФ добрались домой

Москва, 4 января. Трое россиян, спасенные из ливийского плена, успешно вернулись домой — в Феодосию, Новороссийск и Таганрог.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в личном Telegram-канале рассказывал, как встретил в Шереметьево четырех пленников: трех русских и украинца. После пограничных формальностей и интервью СМИ, граждан РФ отправили на автомобиле по домам.

«Мужчины прилетели без вещей, без документов. Хотели поселить в гостинице рядом с аэропортом, но это было невозможно — паспортов-то нет. В итоге они поехали на машине», — написал глава ФЗНЦ.

В понедельник утром, 4 января, водитель Виталий позвонил Малькевичу и рассказал, что всех трех россиян доставил по домам: 55-летнего Виктора Бодрягу — в Феодосию, 43-летнего Димитрия Димитриади — в Новороссийск, а 50-летнего Сергея Кошелева — в Таганрог.

Ранее востоковед Борис Долгов специально для Федерального агентства новостей рассказал, что Москва наладила контакты с ливийским правительством. Благодаря этому дипломаты РФ сумели освободить социолога Максима Шугалея, его переводчика Самера Суэйфана и еще четверых пленных, включая гражданина Украины.