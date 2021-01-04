Нидерландский гостиничный агрегатор Booking.com проиграл российским отельерам

Федеральная антимонопольная служба РФ опубликовала предписание иностранному гостиничному агрегатору Booking.com. Антимонопольщики вступились за 14 тысяч российских отельеров, зарегистрированных на иностранном сервисе бронирования. Несколько лет их интересы ущемлялись запретом на формирование самостоятельной ценовой политики и рекламу более низких цен, чем на Booking. В период коронавирусного кризиса диктат агрегатора стал особенно ощутимым.

Что важно потребителю?

Сейчас предлагаемые условия сотрудничества агрегатора и гостиниц предполагают включение в цену 15% комиссии за предоставляемые услуги. Ее размер потребитель на сайте не видит. Оплачивая номер, клиент отдает иностранной компании 150 рублей с каждой тысячи за номер. Booking запрещает гостиничным партнерам рассказывать о реальных ценах, которые ниже (такая реклама запрещена в Интернете, по телефону или на стойке регистрации). Если гостиница выражает несогласие, она может быть исключена из сервиса, а значит, потеряет клиентов. Такая политика ограничений, особенно в коронавирусные времена, убивает гостиничный бизнес.

Что установили антимонопольщики?

ФАС проводила расследование по всему российскому рынку без малого два года. Выяснилось, что 95% бронирований гостиниц в России осуществляется всего через 13 ресурсов, девять из которых принадлежат иностранным компаниям. Доля Booking на этом рынке составляет около 80%, то есть компания-нарушитель находится в лидерах. Масштабы бизнеса и монопольную мощь можно понять из представляемых отчетов: общий объем затрат на маркетинг и продвижение сервисов агрегатора составили 4,4 млрд долларов за 2018 год. Интересы нидерландцев в России представляет «Букинг.Ком Русиа» со штатом в 85 человек (доход в 2019 году составил 698 млн рублей).

Обязательным условием сотрудничества с Booking.com, как выяснили в ФАС, является предоставление агрегатору паритета — обязательства не конкурировать по предлагаемой за номер (апартаменты) цене в одни и те же календарные даты на других интернет-ресурсах и каналах информации. Голландцы обязывают будущего партнера предоставлять свободные номера для бронирования именно у них.

В ФАС выяснили, что аналогичные антимонопольные дела о таком паритете рассматривались в разных странах Европы. Политику партнерства, диктуемую Booking, запретили во Франции, Италии, Бельгии и Испании. Германские антимонопольщики ведут судебный процесс, где нидерландскую компанию по примеру Австрии и Бельгии хотят ограничить в диктате невыгодных клиентам условий сотрудничества.

Выводы

В своем акте ФАС предписывает Booking.com прекратить требования к партнерам об обязательном предоставлении и соблюдении паритета цен, наличии номеров и одинаковых условий на всех каналах продаж гостиничных услуг онлайн и офлайн. Ограничения направлены на изменение условий оказания услуг Booking и не затронут деятельность других компаний в интернет-индустрии. Об исполнении предписания агрегатор должен оповестить всех отельеров, зарегистрированных на его площадке. Неисполнение решения российского ФАС повлечет наложение штрафов в десятки процентов от годового оборота гостиничного агрегатора.

Изменение условий размещения информации о гостиницах приоткроет возможность российскому отельному бизнесу на собственных электронных площадках, по телефону и на стойках регистрации свободно предоставлять скидки, определять цену и в целом создавать более привлекательные условия для путешественников.