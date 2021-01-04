Турецкий Boeing экстренно сел в Стамбуле после столкновения со стаей птиц

Стамбул, 4 января. Грузовой Boeing 777 компании Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц во время взлета.

Фотографии самолета опубликовал Telegram-канал «Восточный связной». Воздушное судно пострадало при выполнении рейса TK6220. Авиалайнер вылетел из аэропорта им. Ататюрка и взял курс на столицу Казахстана — Алматы.

При наборе высоты самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к неполадкам в работе рулевого механизма. Капитан решил вернуться в Стамбул, предварительно выработав топливо в воздухе.

В результате инцидента никто не пострадал. Передняя часть воздушного судна получила серьезные повреждения. Руководство компании приняло решение заменить его на запасной борт для осуществления рейса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об экстренной посадке самолета в Нижнем Новгороде. Причиной инцидента оказался отказ работы автопилота.