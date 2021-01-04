Республиканский проект по реконструкции дорог в Дагестане продлен до 2025 года

Махачкала, 4 января. Проект «Мой Дагестан – мои дороги», реализуемый в республике с 2019 года, будет продлен до 2025 года. По словам главы регионального Минтранса Ширухана Гаджимурадова, это позволит значительно улучшить состояние улично-дорожной сети в городах и районах республики.

«Проект будет продолжен до 2025 года. Руководство Дагестана нас поддержало в этом стремлении. Благодаря этому, мы значительно улучшим состояние улично-дорожной сети наших городов и муниципальных образований, обеспечим безопасность дорожного движения и комфортные условия для жителей», – заявил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

Предусматривающий реконструкцию автодорог республиканский проект «Мой Дагестан – мои дороги» был инициирован Владимиром Васильевым, который с 2017 по 2020 годы занимал пост главы РД. Гаджимурадов напомнил, что финансирование этой программы осуществляется за счет средств транспортного налога, который уплачивается автомобилистами.

«Проект реализовывался в Дагестане в течение двух лет. Средства на него складывались из транспортного налога, который собирается на территории региона. В 2019 году эта сумма составила 771 миллион рублей, в 2020 году она удвоилась за счет увеличения собираемости налога и достигла миллиарда 300 миллионов рублей», – сообщил руководитель Минтранса.

По словам Гаджимурадова, проект «Мой Дагестан» имеет особое значение для республики, так как затрагивает дороги за пределами столичной агломерации. Их состояние значительно ухудшилось за последние десятки лет.

«У нас много лет внимание уделялось столице региона, а другие города и муниципалитеты финансировались по остаточному принципу. Это привело к тому, что вся улично-дорожная сеть там годами деградировала», – пояснил министр.

Он сообщил, что в наиболее крупных после Махачкалы городах Дагестана за последние два года реконструированы десятки улиц. По всей республике только за прошлый год отремонтировано более 250 километров дорог.

«В 2020 году нами проведены работы на 384 улицах общей протяженностью 264 километра. В Каспийске в 2019 году б капитально отремонтировано 15 улиц, в 2020 году – 25 улиц. В Хасавюрте в прошедшем году реконструировано 27 улиц. Важно, что это не просто ямочный ремонт, улица полностью асфальтируется, устанавливаются новые бордюры, обустраиваются тротуары», – рассказал Гаджимурадов.

Ранее ФАН сообщал, что в ближайшие три года Дагестан потратит более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Эти средства, в основном, получит Махачкала.