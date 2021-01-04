Актриса Юлия Яковлева сожалеет об уходе Владимира Коренева

Новость о кончине актера, звезды советского кино Владимира Коренева потрясла не только близких артиста, но и его поклонников. Многие коллеги по цеху рассказали, каким был Коренев при жизни. Актриса Юлия Яковлева вспомнила его роли в кино и с сожалением отметила, что так и не встретилась с актером на съемочной площадке.

«К сожалению, я не работала с Кореневым на съемочной площадке, лично мы не пересекались, но я знакома с его работами в кино. Он мне очень нравится как актер, очень красивый мужчина. Жаль, что нам не пришлось поработать вместе», — отметила актриса в разговоре с корреспондентом ФАН.

Об уходе Владимира Коренева сообщили его близкие, актер скончался 2 января, когда ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Известность пришла к актеру после исполнения им главной роли в киноленте режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Обаятельный молодой человек мгновенно завладел сердцами миллионов советских девушек.

Актер сыграл в 47 картинках, среди которых «Дети Дон-Кихота», «Криминальный талант», «Оружие Зевса», «Северный сфинкс», «Тайны дворцовых переворотов» и другие. Последней работой в кино стала картина под названием «Орлова и Александров», вышедшая на экраны в 2015 году. Там он сыграл режиссера, писателя и драматурга Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Ранее своими воспоминаниями о Владимире Кореневе поделился актер Владимир Симонов, сыгравший с артистом в фильме «Криминальный талант».