Президент РФ поручил утвердить новый порядок освидетельствования инвалидов

Москва, 4 января. Российский лидер Владимир Путин поручил разработать и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов.

Работа должна быть выполнена Правительством Российской Федерации до 1 февраля текущего года. По факту встречи с инвалидами и представителями общественных организаций Владимир Путин утвердил ряд поручений. В частности, разработку и утверждение упрощенного порядка первичного освидетельствования граждан с ограниченными возможностями.

Исполнить поручение кабмину помогут общероссийские общественные объединения инвалидов. Работу выполнят с целью установления статуса и введения упрощенного порядка изменения индивидуальной программы реабилитации и абилитации человека с ограниченными возможностями, сообщает Кремль.