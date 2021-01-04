Фетисов рассказал, за счет чего сборная России может сломить Канаду на МЧМ

В ночь с 4 на 5 января состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий начавшегося года — хоккейная классика. На молодежном чемпионате мира сборная России в полуфинале скрестит клюшки с самым принципиальным соперником в истории — командой Канады. Россия — Канада — хоккейный бриллиант любого международного турнира, заставляющий прилипнуть к телеэкранам даже далеких от спорта людей. На пути к полуфиналу «кленовые листья» не потерпели ни одного поражения, демонстрируя явное преимущество над соперниками. На групповом этапе канадцы словно катком проехались по немцам, с которыми России пришлось повозиться в четвертьфинале (2:1), разгромив их со счетом 16:2. Статистика не на стороне россиян, но игры за медали — это всегда другая история.

Дисциплина — ключик для нашей сборной, который, возможно, приоткроет молодым российским игрокам двери в финал чемпионата мира. Прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в беседе с ФАН заявил, что шансы у наших ребят есть, но при определенных условиях.

«Самое главное — нужно верить друг в друга. Я думаю, дисциплина и терпение — это то, что поможет выиграть канадцев. Канадцы будут находиться под большим психологическим давлением, чем наши ребята, так как они играют дома, в Канаде. Если сборная России будет дисциплинированно играть, выполнять установку на игру, то есть шанс», — считает Фетисов.

Примечательно, что на домашнем матче Канады работать будут только местные арбитры, что, конечно, скажется на сборной России не лучшим образом. Некоторые эксперты даже пророчат послематчевый скандал, заранее предполагая, что судьи будут откровенно помогать своим. Здесь только одно решение — играть так, чтобы у арбитров не было вопросов совсем.

«[Что] касаемо судей, мы давно свыклись с тем, что на Олимпийских играх, Кубках мира и других крупных турнирах работают местные арбитры. Это, конечно, не соответствует всем международным стандартам. Надеюсь, это не помешает нашей игре и вопросов у судей к игре российских хоккеистов не будет», — сказал Вячеслав Александрович.

После четвертьфинального, не совсем удачного матча сборной России против немцев, на команду Игоря Ларионова вылилось много критики: якобы у такой сборной с такой игрой совершенно нет шансов в матче с канадцами, а значит, и на золото тоже. Фетисов, в свою очередь, отметил, что прошлый матч с Германией не отражает полной действительности. Матч с канадцами — это иная история, результат которой тяжело предугадать, опираясь на прошлые результаты.

«Полуфинал с Канадой — это совершенно другая мотивация, хотя немцы показали, что слабых соперников в играх навылет, в плей-офф не бывает. Канада — Россия — это всегда украшение любого турнира, не важно, взрослого или молодежного. В молодежном первенстве в играх между этими сборными происходило всегда много интересного. Сравнивать матч с Канадой с тем, что не совсем получилось в прошлой игре — тоже не совсем правильно. Нужно верить в успех сборной России», — объяснил эксперт.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады пройдет в канадском Эдмонтоне в ночь с 4 на 5 января в 2:00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в финал, где поборется за победу на мировом первенстве, проигравший сыграет в матче за бронзовую медаль. В другом полуфинале за выход в финал поспорят сборные Финляндии и США.

Ранее комментатор Первого канала Александр Кузмак в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что молодежная сборная России по хоккею может обыграть любого соперника на чемпионате мира и выиграть турнир.