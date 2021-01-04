Алексей Кортнев на новогодние каникулы уехал играть в Турцию в гольф

Длительные новогодние каникулы дают возможность вдоволь насладиться отдыхом и прийти в себя после застолья. Однако не все выбирают тихие и размеренные домашние посиделки. Так, певец, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев решил отправиться в Турцию и заняться любимым видом спорта.

«В данный момент я нахожусь в Турции, играю в гольф с Клубом путешествий журналиста Михаила Кожухова», — поделился с корреспондентом ФАН артист.

Солнечное государство исполнитель посетил вместе со своими детьми, которые также разделяют интересы отца.

«Я поехал со своими детьми, потому что они все у меня уже гольфисты более или менее», — отметил Кортнев.

Из-за сложившейся ситуации на фоне пандемии коронавируса планы на новогодние каникулы, по словам певца, постоянно менялись.

«Еще в конце года все было в какой-то степени писано вилами по воде, потому что в любой момент могли закрыть авиасообщение, границу, поля (для игры в гольф. — Прим. ФАН), гостиницу, все что угодно!» — объясняет музыкант.

Сергею Кортневу повезло, звезды сошлись, и ему удалось вылететь из страны, чтобы насладиться новогодними каникулами в стране пальм. А другие представители российского шоу-бизнеса предпочли остаться дома. К примеру, актер театра и кино, блогер Станислав Садальский так и поступил. Также он поделился с ФАН, что загадал под бой курантов.

Своими праздничными планами поделился музыкант и композитор Юрий Лоза. А музыкальный критик Сергей Соседов чуть не лишился жизни накануне праздника.