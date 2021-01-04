МИД Алжира назвал урегулирование в Ливии одной из главных задач страны на 2021 год

Алжир, 4 января. Урегулирование ливийского кризиса является одной из главных задач республики на 2021 год, заявил министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.

По его словам, возвращение президента Абдельмаджида Теббуна на родину позволит возобновить дипломатические переговоры по разрешению ситуации в соседней стране. Напомним, что глава государства последние два месяца находился в Германии, где проходил лечение в связи с заражением COVID-19.

Сабри Букадум во время выступления перед журналистами заявил, что одной из главных задач республики является сохранение безопасности на границе с Ливией. Поэтому Алжир заинтересован в скорейшем разрешении кризиса в соседней стране.

Министр также подтвердил приверженность республики режиму постоянного прекращения огня в североафриканском государстве и политическим переговорам.

«С возвращением Абдельмаджида Теббуна решение проблем значительно ускорится, включая процесс разрешения кризиса в Ливии», — заявил Букадум.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Египет и Алжир договорились о совместной работе по урегулированию ситуации в Ливии. Стороны согласились активизировать усилия для восстановления безопасности и стабильности в регионе.