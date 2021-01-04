Актер Симонов назвал Владимира Коренева истинным интеллигентном

Актер театра и кино Владимир Симонов рассказал, каким помнит актера Владимира Коренева, умершего накануне от коронавируса в Москве.

Владимир Коренев стал известен после исполнения главной роли ихтиандра в киноленте режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».

В обаятельного молодого актера тут же влюбились миллионы девушек. Он был обречен стать знаменитым.

Коренев сыграл в таких фильмах, как «Дети Дон-Кихота», «Конец и начало», «Много шума из ничего», «Криминальный талант» и в других известных лентах.

Актер Владимир Симонов, сыгравший потерпевшего Виктора Каплеченкова в картине «Криминальный талант», с теплом отзывается о работе с Кореневым. Даже спустя 30 лет со съемок в душе актера сохранились теплые воспоминания.

«У нас была одна совместная работа, и это было очень давно. Замечательный человек, прекрасный, добрый, талантливый. Я могу сказать о нем только самые добрые слова. Очень мягкий был человек и по-настоящему интеллигентный, такие редко встречаются. Сейчас очень многие притворяются. Он был истинный. Добрый и интеллигентный человек», — говорит Владимир Симонов.

О смерти Владимира Коренева сообщили родственники. Это стало потрясением как для его близких, так и для почитателей творчества артиста. Актер продолжительное время боролся с COVID-19, последние дни находился в «красной зоне» в тяжелом состоянии. Информация о месте и времени прощания со звездой советского кино появится позднее.