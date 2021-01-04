Выдача бесплатных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями продолжится в Томске

Томск, 4 января. Минздрав РФ утвердил заявку департамента здравоохранения Томской области на лекарственное обеспечение региона в 2021 году. Об этом сообщили в администрации области.

Отмечается, что в 2020 году 118 жителей региона, страдающие редкими заболеваниями, получили жизненно необходимые лекарственные препараты на сумму 167,3 млн рублей. Большую часть средств на приобретение лекарственных средств выделил областной бюджет — 147,6 млн рублей.

«В 2021 году сложностей с жизненно важными препаратами для этой категории пациентов (страдающие орфанными заболеваниями — Прим. ФАН) не возникнет», — сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.

Корреспондент ФАН выяснил, что орфанные заболевания имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тыс. населения. В 2020 году Минздрав утвердил список, в который вошли 216 редких заболеваний.

Ранее ФАН сообщал, что выдача бесплатных лекарств от COVID-19 в период новогодних праздников не прекратится. Пациентам, проходящим лечение на дому, получить препараты можно в Губернской аптеке по адресу проспект Ленина, 54.