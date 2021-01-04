86-летний актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Санкт-Петербург, 4 января. Факт госпитализации народного артиста СССР подтвердила дочь актера. По ее словам, за состоянием Олега Басилашвили наблюдают врачи.

Дочь советского и российского актера Олега Басилашвили сообщила, что ее знаменитый отец попал в больницу. У актера диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что состояние звезды "Служебного романа" стабильное. Актеру оказывают квалифицированную помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо, пишет "Звезда" со ссылкой на одну из наследниц Басилашвили.

Похожий случай произошел с 86-летней Алисой Фрейндлих. Актриса попала в больницу с положительным тестом на коронавирус за несколько дней до новогодних праздников. О состоянии артистки узнала редакция Федерального агентства новостей.