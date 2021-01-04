Барановская рассказала ФАН об экстремальном отдыхе с детьми

В социальной сети Instagram телеведущая Юлия Барановская поделилась фотографией с семейного отдыха. Новогодние каникулы она проводит в Сочи. На фото телеведущая и ее дети летают на качелях с вершины «Черной пирамиды» (хребет Аибга). Фотографию полета над пропастью Юлия подписала лаконично.

«Любимые качели хороши и зимой, и летом», — прокомментировала публикацию телеведущая.



Юлия Барановская рассказала корреспонденту ФАН, что всегда старается активно проводить отдых с детьми.

«Дети всегда это любят. Нет, никто не испугался, они у меня все любят такое. Это потрясающие качели», — поделилась впечатлениями Барановская.

Телеведущая заявила, что предыдущий год был для нее сложным, сейчас она старается максимально отключиться от внешнего мира, провести время с близкими и восстановить силы.

«Я так устала за 2020 год, что хочу просто отдохнуть», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

В комментариях под фотографией пользователи восхищаются смелостью Юлии.

«С новым годом, бесстрашная семейка!» — написала ninabalas.

Некоторые поклонники удивились участию детей Барановской в таком экстремальном развлечении.

«Боже, никогда бы не рискнула! Вы отважная и смелая. Как дети согласились», — удивляется mariwkap689

Обеспокоенные подписчики заинтересовались, был ли полет безопасным для детей.

«Насколько это безопасно для детей? Или просто такой ракурс на фото?» — переживает allaeroh.

Психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева объяснила, что привлекать детей к семейному экстремальному отдыху можно, но при условии, что ребенок действительно сам хочет присоединиться к родителям.

«Все зависит от самих детей, их психики и от настроя родителей, потому что если мама боится и трясется, то и дети будут чувствовать страх. Совсем с раннего возраста детей привлекать к такому отдыху не стоит, детей младше шести месяцев — тем более, у них сильнее эмоциональная связь с мамой. Нужно учитывать желание ребенка, не заставлять его, у него должно быть доверие с родителями», — пояснила ФАН психолог

По словам Суздальцевой, сам по себе экстрим психике вряд ли повредит. Психолог подчеркнула, что все зависит от эмоциональной стабильности человека.

«Экстремальные виды развлечений — это выплеск эмоций или решение своих каких-то задач. Вредит оно или нет, это зависит от каждого человека и его психики. Если вы решаете какие-то свои проблемы, это одно, если просто ищете новых эмоций — это уже другое. Зависимость от экстрима может возникнуть в обоих случаях. Важно при этом всегда заботиться о безопасности физической, потому что экстремальные виды развлечений не зря так называются, можно себе что-то повредить, остаться инвалидом или вообще погибнуть», — отметила Людмила Суздальцева.

Примером последствий экстремальных развлечений недавно стал случай с Региной Тодоренко. Знаменитость попала в больницу, ее госпитализировали из-за травмы, которую она получила во время серфинга на Бали. Несчастье произошло и с ее сыном: он ударился лицом о бортик бассейна.