ФАН узнал о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

Санкт-Петербург, 4 января. Актриса Алиса Фрейндлих, как стало известно журналистам, находится в тяжелом состоянии, однако ухудшений в ее самочувствии не наблюдается.

Состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое, но и нет ухудшений, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее врачи говорили, что течение болезни звезды соответствует ее возрасту — в этом году ей исполнилось 86 лет. Они также делали оптимистичные прогнозы по поводу выздоровления актрисы.

По последним данным, у Фрейндлих поражено менее 50% легких, и ей не требуется аппарат искусственной вентиляции легких. Она лежит в палате интенсивной терапии, находится в сознании и спрашивает, можно ли ей покурить, сообщили журналисты.

Актриса попала в больницу 28 декабря, однако с того момента ее состояние сильно не улучшилось. Недавно стало известно, что мешает лечению знаменитости.