Президент дагестанского ФК оценил последствия от введения уроков футбола в школах

Махачкала, 4 января. Внедрение в школьную программу уроков футбола положительно отразится на развитии спорта и экономики. При этом следует внимательно подходить к обучению школьников, чтобы не навредить психике и общему образовательному процессу, рассказал ФАН президент дагестанского любительского футбольного клуба «Гуниб» Шамиль Магомедов.

По его словам, совместная инициатива Российского футбольного союза (РФС) и федерального Минпросвещения, которая предполагает с 2021 года внедрение в общеобразовательных организациях уроков футбола, может задействовать спортивную инфраструктуру, созданную в период подготовки к чемпионату мира, проходившего в России в 2018 году.

«После чемпионата в стране осталась масштабная инфраструктура, которую нужно задействовать. Стадионы, современное оборудование – все это не должно простаивать, их можно и нужно использовать. Если выявлять таланты еще со школьной скамьи, то это даст значительную фору национальному футболу. Спорт начинается с детства, тому примеры Германия, Испания, Бразилия – страны, занимающие лидирующие позиции в мировом футболе», – считает собеседник ФАН.

В РФС уточнили, что для проведения уроков футбола школьные учителя физкультуры пройдут дополнительные бесплатные онлайн-курсы продолжительностью 25 часов. Магомедов считает, что эта мера повысит квалификацию работников, но прием на соответствующую позицию тренеров и бывших футболистов создал бы дополнительные рабочие места и помог решить некоторые социальные вопросы в регионах.

«Если в школах появится вакансия под учителя по футболу, то это создаст множество рабочих мест. В Дагестане и в других регионах есть много людей, которые по различным причинам не смогли сделать карьеру в спорте, но от этого не перестали быть профессионалами. Если их немного подтянуть в педагогическом плане, то они могут обучать азам футбола детей. Такие люди часто бывают знакомы с известными спортсменами, встреча с которыми для школьников может послужить дополнительным стимулом», – сказал президент «Гуниба».

По его мнению, активно заниматься со школьниками футболом следует примерно с третьего по седьмой классы. В начальной школе нет необходимости напирать на детей, а в старших классах уже становится понятно, к чему стремится школьник, есть ли у него интерес и способности к спорту.

«Конечно, с первого класса не получится ребенку привить сногсшибательную технику владения мячом. Это и не нужно делать. Мне кажется, примерно до третьего класса детям нужно открывать спорт, говорить и показывать, что это и какая от него польза. В средней школе уже можно обучать приемам, ставить игру, учить ее читать, видеть поле. После седьмого класса не следует заставлять заниматься футболом. К тому времени уже будет видно, чего хочет ребенок. Если проявился талант, есть желание развиваться в этом направлении, то можно работать дальше», – уверен Магомедов.

Осенью прошлого года правительство Дагестана планировало ввести в школах республики уроки бокса. В пресс-службе кабинета министров отмечали, что проводить их будут специально приглашенные профессионалы с педагогическим образованием.

Ранее ФАН сообщал, что с 2021 года в российских школах начнется внедрение уроков футбола. Соответствующая рабочая программа по физкультуре была утверждена 24 декабря и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов. Предполагается, что урок футбола заменит третий урок физкультуры. На нем мальчики и девочки научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе, а также совершенствуют навыки взаимопомощи и командной работы. Кроме того, РФС намерен создать в каждом регионе систему, объединяющую школьные спортивные клубы со спортивными школами, а также организовать Единую школьную футбольную лигу.