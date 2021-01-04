PR-менеджер Лазарева прокомментировала его «ссору» с Кудрявцевой в Сети

PR-менеджер певца Сергея Лазарева Елена Дикевич прокомментировала ФАН ссору артиста с телеведущей Лерой Кудрявцевой в Instagram.

Шумиха вокруг экс-влюбленных возникла на почве оставленного Лерой комментария под постом артиста в его аккаунте.

«Неприятный», — подписала фото Кудрявцева.

Быть может, комментарий был оставлен экзотическому фрукту, который держал в руках Лазарев, — кокосу. Кстати, сам певец с Лерой согласился.

«Отвратительный! Согласен», — парировал Сергей.

Многим пользователям показалось, что между «бывшими» сложились не очень теплые отношения. PR-менеджер Сергея уверена, что шумиха возникла на почве недопонимания поклонниками юмора телеведущей.

«Они не так давно вместе прекрасно отвели программу «Песня года» и у них прекрасные отношения», — говорит представитель артиста.

Пользователи Сети все не унимаются и продолжают оставлять под постом свои догадки, кому именно адресованы гневные слова теледивы.

«Это про кокос или Сергея? Кто именно неприятный? А, может, Лера все-таки Лазарева имела в виду? Что может быть неприятного в кокосе — непонятно. Лера — молодец, создала интригу», — пишут фолловеры.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева устроила большой праздник в своем загородном доме по случаю дня рождения дочери Маши. На мероприятие заявился ее экс-бойфренд — певец Сергей Лазарев с детьми и новой возлюбленной. А чуть позже звезда поделилась с подписчиками своими переживаниями в Instagram.