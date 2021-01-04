Донбасс сегодня: солдаты ВСУ массово дезертировали 1 января, бандеровец застрелил сослуживца

Донбасс, 4 января. ДНР под огнем минометов и гранатометов. В Новый год украинские солдаты массово дезертировали с позиций. Военнослужащий ВСУ застрел сослуживца за русский язык. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Минометы, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пушки боевых машин пехоты и стрелковое оружие применяли Вооруженные силы Украины при обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики в минувшие сутки. Всего зафиксировано семь фактов нарушения украинской стороной режима прекращения огня. Обстреляны пять городов и поселков республики.

Кроме того, заявляют в оборонном ведомстве ДНР, наблюдатели фиксируют взрывы на позициях противника в районе Водяного — следствие проведения киевскими силовиками инженерных работ. С аналогичными обвинениями выступают и в Народной милиции Луганской Народной Республики, сообщая о взрывах на позициях ВСУ в районе Попасной. И в Донецке, и в Луганске также заявляют о размещении противником боевой техники в населенных пунктах.

Солдат ВСУ расстрелял сослуживца и дезертировал

Командование передовых частей украинской армии продолжает терять контроль над подчиненными подразделениями, считают в оборонном ведомстве ДНР.

Случай на позициях 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который закончился потерей и дезертирством, произошел 1 января, сообщают в Народной милиции ДНР. Старший солдат бригады Петляк, находясь в алкогольном опьянении, начал стрелять по сослуживцу и собутыльнику Гончаруку. Раненый доставлен в ближайший медицинский госпиталь, а Петляк решил избежать ответственности за стрельбу путем бегства. В настоящее время дезертира разыскивают украинские военные и гражданские правоохранители.

Украинские «защитники» убивают гражданских и своих сослуживцев

Аналогичный случай произошел 2 января в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщает луганское управление Народной милиции. Рядовой десантник Ковальчук после празднования дня рождения идейного вдохновителя украинских националистов Степана Бандеры расстрелял своего сослуживца рядового Акчурина, он скончался на месте. Причина конфликта — Акчурин разговаривал на русском языке.

В этот же день военнослужащий другой части — 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ — сержант Мартынюк насмерть сбил 17-летнего подростка, жителя Северодонецка. Пьяный сержант ехал за рулем со скоростью 120 километров в час. Виновник задержан, ведется следствие.

Солдаты ВСУ массово дезертировали 1 января

Ни один Новый год в «сильнейшей армии континента» не обходится без массовых дезертирств военных. В оборонном ведомстве ЛНР сообщают о бегстве 1 января сразу шестерых солдат 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом «освободители» взяли с собой табельное оружие и боеприпасы. А в уже известной 80-й бригаде десантников 1 января дезертировали трое солдат, а пять военнослужащих были задержаны патрулями военной полиции в состоянии алкогольного опьянения.