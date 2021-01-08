Вячеслав Фетисов назвал главные проблемы российского спорта

Прославленный хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о проблемах детского и профессионального спорта в России, о возможных перспективах национальной сборной после допингового скандала, а также объяснил, почему Олимпиаду-2021 нельзя отменить из-за коронавируса.

— Вячеслав Александрович, вы работали как в США, так и на Дальнем Востоке, то есть абсолютно на разных частях планеты. Можете рассказать о самой интересной встрече Нового года?

— Новый год с детства ассоциируется у меня с мандаринами и запахом елки. Вместо игрушек развешаны конфеты, постепенно исчезающие перед Новым годом. До сорока лет я практически всегда встречал его вдали от дома — постоянно были какие-то чемпионаты или игры. Все происходило достаточно буднично и странно, особенно в Америке и Европе: Новый год, в отличие от Рождества, там не главный праздник. С 2002 года стал проводить Новый в кругу семьи. Для меня очень важно, чтобы родные и близкие были рядом за праздничным столом.

— С учетом всех скандалов, сопровождавших российский спорт в последние годы, какие у нашей страны перспективы на 2021 год? Вернется ли Россия на Олимпиаду и международные соревнования?

— Конечно, я расстроился принятому решению: еще два года мы будем выступать без флага, без гимна и без формы. Неприятная вещь. Смысл профессионального спорта в том, чтобы представлять свою страну. Я имею в виду Олимпийские игры — самое смотрибельное мероприятие в истории человечества, все-таки миллиарды людей смотрят их. Конечно, это некое унижение. Мы понимаем, что спортсмен, который всю жизнь готовится к Олимпийским играм, все-таки получил надежду выступить. Мне кажется, здесь мы не имеем права запрещать тем, кто хочет поехать. Хотя многие федерации поговаривают, что «мы не поедем». Если спортсмен хочет и он не виноват в том, что произошло, то, наверное, мы должны ему дать выбор. Здесь я полностью на стороне тех, кто примет решение поехать. И мы будем за них болеть и переживать так же, как если бы они были бы в национальных цветах. Анализ произошедшего должен быть. Кто привел к такой ситуации и почему эти люди принимали те или иные решения. Для нас это тоже важно: разобраться в том, откуда все это прилетело.

— Сейчас обсуждается вопрос, какую музыку выбрать? Сказали, любую музыку, кроме национального гимна.

— Заменить гимн ничем нельзя. Зачем мы будем суррогатом заниматься, когда у нас есть гимн, который мальчишки и девчонки поют, под который страна просыпается, если уж совсем пафосно...

— Как думаете, Олимпиада и чемпионат Европы по футболу состоятся в 2021 году?

— Я надеюсь, Олимпийские игры все-таки пройдут в Токио. Родители моей жены тренируют сборную по спортивной гимнастике. Я точно знаю, сколько труда было за десять лет вложено, чтобы вывести ребят на пик формы, который должен был дать им возможность стать олимпийскими чемпионами. Пахать с утра до вечера на самом деле трудно, это ежедневный многочасовой труд. Не получить возможность поехать на Олимпиаду — это трагедия для спортсменов, для тренеров, для семей и вообще для спорта. Конечно, мы будем ждать чемпионата Европы, хотя это не такая важная по масштабу история. Мне кажется, футбола достаточно много. В этой непростой ситуации я хочу посмотреть, как спорт на самом деле может дать людям надежду на то, что все можно при правильном подходе. Все можно провести. Олимпийские летние игры пройдут в Японии. Японцы способны провести мероприятие на достаточно высоком уровне организованности. В 2022 году будет зимняя Олимпиада в Китае, которая тоже может быть достаточно хорошо организована. Депутаты не могут поехать, это какая-то запредельная история! Вдумайтесь, я принимал участие в трех Олимпиадах в качестве спортсмена. У меня есть олимпийский орден. Я был там в разных ипостасях — и тренером, и руководителем российского спорта, и сенатором. Был одним из тех, кто привез в страну нашу Олимпиаду. Я после президента нашей страны в Гватемале выступал с обращением, что мы проведем лучшие в истории Олимпийские игры, дайте нам шанс. И тут же я не могу поехать! Это абсурд, который вообще невозможно объяснить. Думаю, это тоже одна из слабостей сегодняшнего мирового лидерства в спорте, раз даже такие моменты не учитываются.

— Сейчас активно обсуждается, что в Минске не будут проводить чемпионат мира по хоккею по политическим соображениям. Как к такому можно относиться?

— Здесь, наверное, речь больше о безопасности спортсменов. Когда все видят на улицах этот бардак, Международная федерация принимает решение о безопасности спортсменов и болельщиков. С такой непростой ситуацией провокация может быть любая, а ответственность потом ложится на тех, кто это решение принимает. Мне кажется, они об этом думают, чем о чем-то другом.

— Разве в Минске не безопасно? Демонстрации проходят в любой стране, но при этом чемпионаты обычно там не отменяют.

— Сейчас это у всех на слуху. Я разговаривал с Рене Фазелем несколько месяцев назад, он был склонен провести ЧМ в Минске. Насколько консервативная Европа это поддержит, непонятно, там же в основном скандинавы. Они достаточно трепетно относятся к вопросам безопасности. Конечно, обидно, ведь Белоруссия — хоккейная страна, она многое сделала для развития мирового хоккея.

— Вопрос про детский спорт. Коронавирус остановил не только соревнования, но даже сборы и тренировки. Насколько сильно пострадали юные спортсмены? Будет ли какой-то спад в будущем поколении или легко переживем?

— Мальчишки и девчонки с энтузиазмом пережили все эти события. Я недавно исполнял детские новогодние желания — подготовил для детей хоккейные подарки. В общении с детьми мы эти вопросы как раз обсуждали. Многие скучали по спорту, другие постоянно занимались дома. Ребенку в основном паузы не вредны. Для детей семидневные тренировки в хоккее — это абсурд. Родители не любят своих детишек вообще и каждый день их туда таскают. Особенно маленьких, а это ведь в 6-7 утра! Но с другой стороны, система такая: если ты не подкатал ребенка, то он отстает. Это одна из тем, которая требует полностью изменения в сторону детства ребенка, а не в сторону его натаскивания на результат. Вдумайтесь, меньше 1% станут великими или профессиональными хоккеистами. Все остальные потеряют детство. Это тоже тема для обсуждения. Я думаю, мы в этом году в Государственной думе это обсудим. Все-таки спорт должен нести и дарить детям радость. Кстати, я у детей спрашивал насчет их отношения к дистанционному обучению. Могу сказать, что 90% хотят ходить в школу! Возраст разный — от третьего класса до выпускников. Меня радует, что у детей есть желание ходить в школу. Оно неотъемлемое, и мы обязаны его учитывать.

— Вячеслав Александрович, один из последних вопросов — о развитии спорта на Дальнем Востоке. Действительно ли Дальний Восток в этом плане развит недостаточно? Там мало профессиональных команд. Как нам развивать профессиональный и детский спорт в этом регионе?

— Я восемь лет работал сенатором в Приморском крае. Могу сказать, что у детей на Дальнем Востоке, если родители не увезут их вовремя, шансов стать большими спортсменами нет. Пока федеральная власть не подключится к этому вопросу, проблемы будут. Возможность привезти ребенка и дальневосточную команду на соревнования в другой регион должна реализовываться за счет федерального бюджета. Все-таки билеты дорогие. Есть еще полупрофессиональные команды, имеющие бюджет больше, чем весь детско-юношеский спорт. Меня это бесит, потому что это неправильно. Мы сначала должны создать все необходимое для детей, а потом уже заниматься тем, что уже не так важно и перспективно.

Хоккейный «Адмирала» — это важнейшее геополитическое решение, потому что страна и президент сегодня связывают большие экономические и прежде всего геополитические надежды с этим краем. Мы говорим о геополитике, связанной с молодежью, которая достаточно креативна, имеет хорошее образование и понимает, что здесь делать нечего и отсюда надо уезжать в европейскую часть страны или в Европу. Это тоже одна из составляющих. Хоккейная команда в Хабаровске дает нам возможность понять, что мы такие же, как и все остальные.

— Также и футбольный клуб «Луч» из Владивостока.

— Да, там народ битком ходил. И вдруг — «ой, а будет тяжело, если питерский «Зенит» полетит во Владивосток, они там не выспятся или еще что». Я играл в НХЛ, от Майями до Ванкувера такое же расстояние, игр 82 в сезоне. И ничего — ребята летают и понимают важность всего этого. Если у нас такая огромная территория, то почему мы должны дискриминировать людей по этому признаку? А детей, если уж об этом мы начали говорить, мы обязаны поддержать в первую очередь. Я считаю, здесь федеральная власть должна подключиться, но не только какие-то гранты выдавать, а и распределить между собой обязательства. То есть местная региональная власть воспитывает спортсмена, а федеральная власть должна его обеспечить соревнованиями и всем, что связано с перспективой развития. Не соревноваться в спорте — значит, не иметь перспективы роста, а когда ты убираешь команду профессиональную, родители понимают, что надо оттуда уезжать.

— Хорошо, но хотелось бы закончить на позитивной ноте...

— Это позитив (улыбается). Мы как раз для жителей Дальнего Востока позитив и вносим. Все же мы должны понимать, что для людей это очень важно, мы же об этом говорим. Хочу пожелать в наступившим году всем новых удач и побед. Берегите друг друга! Я уверен, у нас большое будущее, если мы все эти акценты правильно расставим. Если мы поймем, что человек — это самое главное, то и федеральные программы заработают, и законы будут людям в поддержку. И мы сумеем в это непростое турбулентное геополитическое время стать той страной, которая уважает традиции, чтит устои и семейные ценности, бережет дружбу и братство! Мы будем с гордостью смотреть в будущее, но для этого нам нужно очень хорошо постараться.