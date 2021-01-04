Врачи стабилизировали состояние госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового

Москва, 4 января. Народный артист СССР Василий Лановой чувствует себя стабильно. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что состояние артиста не ухудшается.

«Он чувствует себя не хуже, слава богу», — рассказал Крок.

О выписке, по словам Крока, речь пока не идет. Госпитализированный 2 января актер будет находиться в больнице минимум 10 дней. И есть вероятность, что свое 87-летие актер встретит в больничной палате.

Ранее супруга народного артиста Ирина Купченко заявила, что у него выявлено пятипроцентное поражение легких, а тест на коронавирус дал положительный результат. В связи с болезнью спектакли с участием Ланового перенесены.