Поправки в конституцию Алжира вступили в силу

Алжир, 4 января. Поправки в конституцию североафриканской страны вступили в силу после публикации в «Официальном вестнике Алжирской Народной Демократической Республики».

Изменения начали действовать после размещения указа № 442/20 президента Абдельмаджида Теббуна в новом номере издания.

Напомним, что 1 ноября 2020 года на территории Алжира прошел референдум. Поправки в конституцию государства одобрили 66,8 процентов избирателей. Однако явка на голосование составила менее четверти граждан, что является историческим минимумом. Низкие показатели спровоцировали критику среди членов оппозиции.

Основным изменением стало то, что президент республики теперь не сможет занимать более двух сроков подряд или раздельно. Однако он будет вправе отправлять части Национальной народной армии за пределы страны. Также вступит в силу положение об отсутствии дискриминации выражения мнений и религиозных взглядов.

Ранее Telegram-канал «Алжир сегодня» специально для Федерального агентства новостей проанализировал итоги референдума и их влияние на политику региона.