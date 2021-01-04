Сергей Пенкин поделился с ФАН планами празднования 60-летия

Певец и композитор Сергей Пенкин поделился с ФАН особенностями проведения новогодних каникул. Сейчас он находится за городом в окружении друзей и родственников — покидать страну нет ни возможности, потому что границы закрыты, ни желания, так как впереди 60-летний юбилей. Отметить его исполнитель решил грандиозным концертом.

«Готовится программа. У меня будет юбилей, и 13 февраля — концерт в «Крокус Сити Холл». Получается, самый первый ближайший концерт будет 13 февраля с рассадкой 50%, так как концертный зал находится в Московской области, где разрешена именно такая заполняемость. Готовим сейчас программу с музыкантами, там много интересных вещей, которые не хочу пока раскрывать», — отметил Сергей Пенкин.

Ранее исполнитель рассказал о самом желанном подарке на свой грядущий юбилей. За десятилетия концертной деятельности он так и не получил заслуженного артиста России.