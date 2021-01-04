Полиция Турции расследует смерть украинки на курорте Бодрума

Бодрум, 4 января. Гражданка Украины Кристина Н. обнаружена мертвой в собственной квартире на курорте Турции, пишет издание Sabah.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на частной вилле на юго-западе провинции Мугла. В полицию обратились знакомые 31-летней женщины по просьбе ее матери, которая несколько дней не могла связаться с дочерью. Сотрудники правоохранительных органов вызвали слесаря и проникли в дом.

Тело гражданки Украины найдено в сидячем положении в одной из комнат. Руки девушки были закованы в наручники за спиной. При первичном осмотре места преступления специалисты нашли веревку, шарф и древесный уголь. Криминалисты установили, что окна и дверь были закрыты изнутри.

По факту гибели женщины начато прокурорское расследование. Точную причину ее смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские опросили знакомых гражданки Украины. Оказалось, что Кристина Н. долгое время страдала от головной боли и часто ездила на родину для лечения. Мать погибшей уже прилетела в Бодрум, чтобы забрать тело дочери.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский турист скончался в номере пятизвездочного отеля в курортном городе Анталья. За день до случившегося мужчина употреблял спиртные напитки.