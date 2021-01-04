Россиянам объяснили назначение двух компонентов вакцины от COVID-19

Москва, 4 января. Вакцина от коронавируса состоит из двух компонентов. Профессор ФГУ НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко объяснил, зачем нужны две инъекции при прививке от COVID-19.

Наличие в вакцине от коронавируса двух компонентов с различными аппликациями вируса обусловлена процессом выработки иммунитета в человеческом организме, что занимает немало времени. Обеспечить защиту от COVID-19 вакцина с одной аппликацией не может, объяснил профессор.

«Необходима вторая инъекция в виде вакцины, приготовленной на другом варианте — А5 называется аденовирус, это создает надежную защиту», — добавил Бутенко.

После первой инъекции препаратом есть вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. Однако это не говорит о недостаточной эффективности вакцин. Следует помнить о длительном процессе формирования иммунитета, подчеркнул специалист. Подхватить один и тот штамм коронавируса невозможно, считает вирусолог.

Россиянам рекомендуется принять меры, если у кого-либо из членов семьи появились насморк, кашель, температура и другие признаки ОРВИ. В общих комнатах следует надевать маски и чаще проветривать помещения. Делать влажную уборку нужно с использованием дезинфицирующих средств.